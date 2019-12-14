حدث ذلك قبل سنتين ونصف.. هل يستجيب تبون لطلب الزاكي ويفتح الحدود بين الجزائر والمغرب؟

نجح عبد المجيد تبون في كسب الرهان، والفوز برئاسة الجزائر من الجولة الانتخابية الأولى، وذلك بعد حصوله على 58،15 في المائة من أصوات الناخبين.

وفور إعلان فوزه بالانتخابات الجزائرية، تداولت منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو للإطار الوطني بادو الزاكي، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي.

ويعود “الفيديو” إلى يوليوز من العام 2017، عندما قاد بادو الزاكي فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى التتويج بكأس الجزائر، بعد تفوقه في المباراة النهائية على وفاق سطيف.

وتقدم تبون بصفته رئيسا للوزراء حينها لتسليم الكأس لشباب بلوزداد، ودار بينه والزاكي حديث قصير، سرعان ما كشفه هذا الأخير لوسائل الإعلام، مؤكدا أنه طلب من الرئيس الحالي للجزائر فتح الحدود مع المغرب.

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وقال الزاكي للإعلام الجزائري وقتها: “قلت له السيد تبون أنا لا أفهم شيئا في السياسية، لكنني أطلب منك فتح الحدود بين المغرب والجزائر”.

وتساءل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إمكانية استجابة صاحب 74 عاما، بعد فوزه بكرسي الرئاسة لطلب بادو الزاكي.