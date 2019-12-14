شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب برصاص راجع في إب والان مع التفاصيل

السبت 14 ديسمبر 2019 قتل شاب في محافظة إب وسط اليمن برصاص راجع في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقال مصدر محلي بأن الشاب "وليد علي عبدالله النظاري"، قتل بعد إصابته البالغة برصاص راجع بالرأس وسط مدينة إب . Advertisements وتصاعدت أعداد ضحايا الرصاص الراجع الناجم عن إطلاق الرصاص بكثافة في الأعراس والمناسبات، وأثناء تشيع المليشيا لقتلاها، وأثناء اندلاع اشتباكات عنيفة بين أطراف مسلحة بعدد من مناطق مدينة إب. وتشهد محافظة إب فلتان أمني زادت معه حدة الجريمة والقتل اليومية نتيجة الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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