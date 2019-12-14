مليشيا الحوثي تختطف خمسة من أبناء إب من أمام إحدى المحاكم

السبت 14 ديسمبر 2019

اختطفت مليشيا الحوثي خمسة من أبناء محافظة إب وسط اليمن في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين في مختلف مديريات المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي وبتوجيهات من القيادي الحوثي "صادق غراب" المعين من قبل المليشيا الحوثية قائد لمعسكر الأمن العام، اختطف خمسة من أبناء محافظة إب من أمام محكمة غرب إب.

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المصادر أكدت أن المختطفين هم : سليمان عبدالحميد الشبيبي، وعبدالله مطيع الشبيبي، وعامر مسعد الازرقي ، وحسين صالح المبارزي ، وحافظ الشبيبي.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة بلغت أكثر من 14 ألف جريمة وانتهاك منذ خمسة سنوات بحسب تقارير حقوقية ومحلية.