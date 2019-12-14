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الكشف عن تفاصيل مقتل طفل على يد والده في إب "صورة"

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 14 ديسمبر 2019

كشفت مصادر محلية تفاصيل عن حادثة مقتل طفل برصاص والده في محافظة إب.

 

 

وفي التفاصيل، قتل طفل بمحافظة إب وسط اليمن برصاص والده في ظل انتشار السلاح وزيادة الجريمة المرتبطة بالفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة.

 

وقالت مصادر محلية إن الطفل صلاح عبده صالح رشوان 12 عام قتل برصاص والده امام بوابة مكتب الصحة وسط مدينة إب بسبب تغيبه عن المدرسة.

 

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وقال أحد أصدقاء والد الطفل أن الأب سأل ابنه عن تغيبه عن المدرسة ولم يجد اجابة من نجله، وأطلق الرصاص عليه، لينقل بعدها إلى العناية المركزة لكنه فارق الحياة بعد ساعات من إصابته البالغة.

 

وقال مصدر آخر إن السبب لهروب الطفل من المدرسة وتغيبه يعود إلى أنه يأتي في بعض الأحيان إلى مكتب الصحة حيث يعمل والده كجندي حراسة فيها، ويقوم الطفل بلبس الزي العسكري "الميري" ويأخذ السلاح " الآلي" ويجلس أمام البوابة.

 

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من إقدام طفل على قتل أمه وجنينها بمنطقة "المعبر" بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب.

 

وأدى انتشار السلاح والفلتان الأمني بمحافظة إب إلى زيادة الجريمة وارتفاع أعداد القتلى بشكل يومي وانعكاس تلك الجرائم بشكل سلبي على حياة المواطنين بجميع مديريات المحافظة

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