ضابط فرنسي: الإخوان باليمن ودول عربية أخرى يعملون وفق أجندة متطابقة والمستفيد تركيا

السبت 14 ديسمبر 2019

اعتبر ضابط فرنسي، بأن جماعة الإخوان باليمن ومختلف الدول العربية يعملون وفق أجندات متطابقة والمستفيد منها هي تركيا.



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وأكد، يوهان سانيول، الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، أن تنظيم الإخوان المحلي داخل مصر واليمن وليبيا والسودان وتونس وسوريا، عمل مع بداية أحداث الفوضى عام 2011 على زرع الفتن بين القوى السياسية، واعتمد على استغلال الشائعات وترويجها لضرب الأنظمة وإضعاف القوى السياسية داخلياً، وتحت شعارات دينية براقة صعدت الجماعات في هذه الدول لسدة الحكم، وهنا ظهر كل شيء، حيث انتشرت الأعمال والاستثمارات التركية في جميع الدول التي تولى الإخوان السلطة فيها، في مصر انتشرت الشركات والمصانع والاستثمارات التركية بشكل كبير بعد عام 2012 وخلال فترة تولي محمد مرسي الحكم، وتم منح تركيا امتيازات كبيرة وصلت لقناة السويس شريان التجارة والاستثمار الهام في مصر، وفي تونس نفس الشيء، وليبيا منحت تركيا حق الانتفاع في كامل الاستثمارات النفطية، وباقي الدول العربية المستقرة التي لم تشهد فوضى ويسيطر عليها الإخوان تجد الاستثمارات والامتيازات التركية واضحة.

أجندة متطابقة

وأضاف، وفق صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت قراءة واقع اليمن وليبيا ومصر وتونس والسودان ودول أخرى عربية لم تشهد اضطرابات يسيطر الإخوان على مراكز سياسية هامة فيها، نجد أن هذه الجماعات تعمل وفق أجندة واحدة متطابقة، أهم أركانها نشر الفتن والشائعات لإحداث بلبلة، ينفذون من خلالها للسيطرة على القرار، والمستفيد الأول هو تركيا التي تتسلل من خلالهم للسيطرة على ثروات هذه الدول، وهذا ما كشفته السنوات الثماني الأخيرة، وفضحه متعاونون يعيشون في تركيا حالياً فشلت عملية السيطرة عليهم، فكشفوا كل شيء.