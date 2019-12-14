أكاديمي فرنسي يكشف كيف تطورت فكرة الـ«خلافة الإسلامية» لـ «الإخوان»

السبت 14 ديسمبر 2019

كشف أكاديمي فرنسي كيفية تطور فكرة الخلافة الإسلامية لدى جماعة الإخوان.



وقال فرانك جوجويه، أستاذ السياسة الدولية بأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسة الفرنسية بباريس لـ«البيان»، إن جماعة «الإخوان»، بدأت بفكرة تكوين «خلافة إسلامية» يحكمها التنظيم أو الجماعة فيما بعد، الفكرة في البداية كانت من رأس البنا، لكنها تطورت سريعاً بعد دخول أطراف خارجية على الخط للعب بهذه الجماعة التي انتشرت سريعاً بشكل لفت الانتباه إليها.

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وتابع "وبالفعل نجحت الجماعة في إحداث حالة ضغط سياسي على ملك مصر والسودان حينها، ما شجع الأطراف الخارجية على زيادة التمويل بشكل كبير".

وأضاف "فأصبح للجماعة مقرات في جميع المحافظات المصرية، وامتلكت الجماعة السلاح ومراكز التدريب تحت زعم «مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين».