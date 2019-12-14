- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نقطا مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة في مرمى القصف الحوثي والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
استهدفت ميليشيات الحوثي نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار وسط مدينة الحديدة بعد ساعات على استهدافها مواقع القوات المشتركة في شرق المدينة واستهدافها مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي.
وبحسب ما ذكره مصدر في القوات المشتركة لـ«البيان» فإن ميليشيا الحوثي أطلقت النار وأصابت جندياً يعمل في إمداد ضباط الارتباط في نقطة مراقبة وقف إطلاق النار في جولة «سيتي ماكس» نقل على إثرها إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج.
وأوضح المصدر أنه وقبل ساعات من هذا الحادث قصفت ميليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بشكل عنيف ومكثف بقذائف المدفعية الهاون الثقيل والأسلحة الرشاشة المتوسطة.
وأكد المصدر أن الهجومين يأتيان ضمن التصعيد الذي تمارسه الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق محافظة الحديدة متحدية الهدنة التي تشرف عليها الأمم المتحدة حتى وصل الأمر إلى استهداف نقاط ضباط الارتباط التي وضعتها لجنة إعادة الانتشار الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار
كانت هذه تفاصيل خبر نقطا مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة في مرمى القصف الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.