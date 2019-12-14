صادرات السيارات الكورية الجنوبية تتراجع وسط ضعف الطلب من الأسواق الآسيوية

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية أنه "وفقاً للبيانات المجمعة من قبل وزارة التجارة والصناعة والطاقة سجلت صادرات السيارات الكورية الجنوبية الشهر الماضي 217,498 وحدة الشهر الماضي، وفيما يتعلق بالقيمة، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 1.4% خلال الفترة المذكورة أي ما يعادل 3.91 مليون دولار".وأضافت، أن "أعداد وحدات السيارات المصدرة استمرت في الانخفاض على أساس سنوي منذ آب الماضي، بعد أن كانت شهدت زيادة في تموز بنسبة 11.6% والتي تعد الأكبر خلال العام الجاري، وفقا للبيانات".

وأشارت إلى أن كوريا صدرت في الأشهر الـ11 السابقة من العام، 2.2 مليون وحدة إلى خارج البلاد، بانخفاض بنسبة 1.2% مقارنة بعام سابق. بيد أن قيمة السيارات المصدرة ارتفعت بنسبة 5.9% وصولا إلى 39.2 مليار دولار أميركي خلال الفترة المذكورة.



ووفقاً للبيانات فقد انخفضت مبيعات هيونداي موتور - كبرى مصنعي السيارات في البلاد - بنسبة 4% على أساس سنوي الشهر الماضي، نظراً لضعف الطلب على سيارات السيدان متوسطة الحجم، على الرغم من أن زيادة صادرات سياراتها الرياضية متعددة الأغراض بنسبة 26.7%، كما شهدت صادرات كيا موتورز - الشركة التابعة لمجموعة هيونداي - انخفاضا بنسبة 13.9% مقارنة بعام سابق.

وأوضحت أن صادرات السيارات ارتفعت إلى أميركا الشمالية بنسبة 3.9% على أساس سنوي في تشرين الثاني الماضي، بينما انخفضت الشحنات إلى آسيا بنسبة 21.4%. وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 10.3%، وتراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 36.9% عن العام السابق.

وأشارت إلى أن إنتاج السيارات الإجمالي في كوريا الجنوبية انخفض بنسبة 11.3% على أساس سنوي ليصل إلى 346,379 وحدة في تشرين الثاني الماضي، بينما انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 1.3% إلى 160,586 وحدة.