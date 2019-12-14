استقرار أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية

استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، اليوم السبت، (14 كانون الأول 2019). وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.750 ديناراً لكل 100 دولار. أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.250 ديناراً. سعر شراء الدولار = 120.250 ديناراً.

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