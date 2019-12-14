اخبار العالم

توضيح من امانة بغداد بشأن انقطاع الماء عن بعض مناطق العاصمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اصدرت امانة بغداد، السبت، توضيحا بشأن انقطاع الماء عن بعض مناطق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "انقطاع الماء في بعض المحلات السكنية جنوب بغداد هو بسبب كسر أنبوب رئيسي".

 

Advertisements

واضافت ان "الكسر حصل في أنبوب مغذي ورئيسي بقطر 70 سم وبعمق 4 أمتار تحت الأرض ضمن شارع السياب المحلة 857 يغذي عدد من المحلات لا سيما في مناطق الشرطة والرسالة ما تطلب قطع الماء لغرض اجراء الصيانة".

 

وتابعت ان "كوادرنا تعمل منذ اكثر من 30 ساعة متواصلة على إصلاح الكسر"، لافتة الى انه "من المؤمل انجاز العمل واعادة الضخ خلال الساعات القليلة المقبلة".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من امانة بغداد بشأن انقطاع الماء عن بعض مناطق العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا