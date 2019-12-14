توضيح من امانة بغداد بشأن انقطاع الماء عن بعض مناطق العاصمة

اصدرت امانة بغداد، السبت، توضيحا بشأن انقطاع الماء عن بعض مناطق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "انقطاع الماء في بعض المحلات السكنية جنوب بغداد هو بسبب كسر أنبوب رئيسي".

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واضافت ان "الكسر حصل في أنبوب مغذي ورئيسي بقطر 70 سم وبعمق 4 أمتار تحت الأرض ضمن شارع السياب المحلة 857 يغذي عدد من المحلات لا سيما في مناطق الشرطة والرسالة ما تطلب قطع الماء لغرض اجراء الصيانة".

وتابعت ان "كوادرنا تعمل منذ اكثر من 30 ساعة متواصلة على إصلاح الكسر"، لافتة الى انه "من المؤمل انجاز العمل واعادة الضخ خلال الساعات القليلة المقبلة".