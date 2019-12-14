‫ صورة لبغداد من محطة الفضاء الدولية

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للعاصمة بغداد ملتقطة من المحطة الفضائية الدولية. وبحسب ما نشره ناشطون على التواصل الاجتماعي فأن "رائدة الفضاء الاميركية جيسيكا مير نشرت صورة بغداد من المحطة الفضائية الدولية مسقط رأس والدها وهو عراقي من الطائفة اليهويدية". Advertisements وكتبت جيسيكا عبارة مع الصور "تصبحين على خير يا بغداد".



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