مقتل 23 جنديا في هجوم لطالبان جنوب شرق أفغانستان

قتل 23 جنديا على الأقل من الجيش الأفغاني على يد مجموعة من المتسللين من حركة طالبان في إقليم غزني جنوب شرقي البلاد.

وقال عضوا المجلس المحلي في الإقليم عصمت الله جامرودال وأمان الله كمران إن عناصر طالبان هاجموا الجنود في قاعدة عسكرية بمنطقة "قره باغ" بالإقليم.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الحادث، زاعمة أن مسلحيها قتلوا 32 جنديا، فيما لا يوجد تأكيد لذلك الرقم.

ولم يكن هذا النوع من الهجوم جديدا في إقليم غزني، الذي عادة ما تنفذه طالبان.

وخلال العامين الماضيين، قُتل عشرة من أفراد قوات الأمن الأفغانية من قبل طالبان في مثل تلك الهجمات في مناطق مختلفة بالإقليم، حسب مسؤولين.

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والأربعاء الماضي، تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وردا على الهجوم، أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الجمعة، توقف المحادثات مع حركة طالبان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان، بعد تبنيها هجوماً أودى بحياة 12 شخصاً بينهم جندي أمريكي.

وذكر ترامب حينها في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "ألغيت اجتماعاً سرياً كان مقرراً عقده مع قيادات من طالبان في كامب ديفيد بالولايات المتحدة".

وأطلع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان الرئيس الأفغاني أشرف غني على مسودة اتفاق سلام مع حركة طالبان في 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكمل زاد 9 جولات من المحادثات مع مندوبين عن طالبان، بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان.