كوريا الشمالية تجري "اختبارا ناجحا" لتعزيز قدراتها النووية

أجرت كوريا الشمالية تجربة جديدة، في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية، لتعزيز قدراتها النووية الاستراتيجية، بعد أن تضاءلت الآمال في نجاح المفاوضات مع واشنطن.

وقالت وكالة‭‭ ‬‬الأنباء المركزية الكورية، السبت، إن بيونج يانج أجرت تجربة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية أمس الجمعة.

Advertisements

ووصف أحدث تقرير للوكالة التجربة التي جرت أمس بأنها "تجربة ناجحة ذات أهمية كبيرة"، لكن التقرير لم يوضح طبيعة التجربة.

وكانت الوكالة ذكرت، الأحد الماضي، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة "مهمة للغاية" في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي تُجرى فيه تجارب صاروخية والذي قال مسؤولون أمريكيون ذات مرة إن كوريا الشمالية وعدت بإغلاقه.

وحملت بيونج يانج الولايات المتحدة مسؤولية جمود مفاوضات بشأن برنامجها النووي قائلة إن فرص نجاح الحوار تتضاءل وحددت نهاية العام لاختبار جدية واشنطن.