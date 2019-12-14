في أول كلمة له.. الرئيس الجزائري الجديد يُحدد أولوياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية، أعلن عبدالمجيد تبون أن مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية.

وقال تبون، خلال مؤتمر صحافي في الجزائر: "نريد العمل بعيداً عن الإقصاء، وسنسعى إلى لم الشمل في الجزائر، وإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية".

وشدد على أنه سيعمل على إعادة الحقوق للمرأة، ومحاربة من سمّاهم "العصابة".