في أول كلمة له.. الرئيس الجزائري الجديد يُحدد أولوياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول كلمة له بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الجزائرية، أعلن عبدالمجيد تبون أن مسار الانتخابات أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية.
وقال تبون، خلال مؤتمر صحافي في الجزائر: "نريد العمل بعيداً عن الإقصاء، وسنسعى إلى لم الشمل في الجزائر، وإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية".
وشدد على أنه سيعمل على إعادة الحقوق للمرأة، ومحاربة من سمّاهم "العصابة".
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