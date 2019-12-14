مقتل 3 وإصابة 6 في انفجار جنوب شرقي نيبال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة وأصيب 6 آخرون جراء انفجار قنبلة، السبت، في قرية بجنوب شرقي نيبال.

وقال أنشو كومار سينج، نائب مدير الشرطة في منطقة دانوشا، إن قنبلة زرعت على مدخل منزل في وقت مبكر من صباح السبت بماهيندراناجار، على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق كاتماندو.

فيما كانت الشرطة تحاول تفريق أشخاص تجمعوا خارج المبنى.

وأوضح سينج، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، أن شخصين قتلا على الفور جراء انفجار القنبلة، بينما توفي مفتش الشرطة أثناء تلقي العلاج بالمستشفى، مضيفا أن التحقيقات جارية.

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ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وفي نيسان/أبريل 2012، قُتل 5 أشخاص وأصيب 30 آخرون عندما انفجرت قنبلة أثناء احتجاج في جاناكبور، مقر المقاطعة، على بعد نحو 15 كيلومترا جنوبي ماهيندراناجار.

وتعيش نيبال أجواء سلمية نسبيا منذ أن وقع المتمردون الماويون اتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، بعد عقد من الاقتتال الذي خلف أكثر من 16 ألف قتيل.