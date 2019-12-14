"تويتر" يفيض حبا وتقديرا للشيخ محمد بن زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - #شكرا_محمد_بن_زايد... عنوان حملة عفوية انطلقت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شارك فيها مغردون من الإمارات ومن مختلف الدول العربية، من بينهم وزراء ومسؤولون وإعلاميون وأكاديميون وشعراء.

وعبر المغردون عن شكرهم وتقديرهم وحبهم وامتنانهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، لدوره في نشر السلام وترسيخ الاستقرار في الوطن العربي وفي مختلف ربوع العالم، وقيادته معركة الأمة ضد التطرف والجماعات الإرهابية كالإخوان والقاعدة وداعش.

الحملة انطلقت تفاعلا مع تغريدات للدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات كشف فيها عن حملة منظمة ضد الشيخ محمد بن زايد.





وقال قرقاش: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة".

وأردف: "والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

وتابع: "يرتبط اسم محمد بن زايد بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا، دولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والتسامح، والطموح المستند على المواطن المؤهل، والاعتماد على رافعة التعليم والعلوم، هي الرؤية المضادة لأيديولوجيا الفوضى وفوضى الأيديولوجيا".

وزراء الإمارات.. شكرا قدوتنا

وسرعان ما وجدت تغريدات د. قرقاش تفاعلا واسعا من قبل المغردين من داخل الإمارات وخارجها، واستنكر المغردون تلك الحملات المشبوهة لتشويه صورة رمز عربي ومسلم من قامة الشيخ محمد بن زايد، واصفين إياه بإنه مجد الوطن، وعرّاب الحكمة، وقائد مسيرة المحبة والتسامح.

وأطلق المغردون عدة هاشتاقات، ردا على تلك الحملة، وتعبيرا عن شكرهم للشيخ محمد بن زايد.





كان من أبرز تلك الهاشتاقات "#شكرا_محمد_بن_زايد، و#محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا"، وكلاهما تصدر ترند "تويتر" في الإمارات، وسط تفاعل واسع ومشاركة كبيرة في تلك الهاشتاقات.

كان من بين المشاركين في تلك الهاشتاقات عدد من الوزراء في الإمارات، الذين أكدوا أن الشيخ محمد بن زايد قائد ملهم وقدوة لهم في العمل والإخلاص والأخلاق.

الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، غرد قائلا: "قدوتي ولي أمري #شكرا_محمد_بن_زايد".





من جهته أعرب وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي عن استنكاره لتلك الحملات المغرضة، قائلا: "نستنكر ونستغرب المحاولات المضنية لتشويه صورة رمز عربي ومسلم من قامة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد".

وأردف: "فإضافة إلى كون سموه مجدا الوطن فإنه عرّاب الحكمة في زمن الشرذمة، وقائد مسيرة المحبة والتسامح في زمن التعصب والفوضى.. بلادنا تزهو وتفخر بقيادتها الرشيدة.. والبيت سيبقى متوحد".

مفتخرا أيضا، بالشيخ محمد بن زايد، غرد وزير التربية والتعليم الإماراتي، حسين الحمادي، قائلاً: "وقفة تأمل وفخر في هذا الكيان العريق.. الإمارات كالنخلة وارفة الظلال.. ثمارها يانعة وعطاؤها لا حدود له.. أصبحت أنموذجا رائدا في النهضة، وهذا النجاح الذي تحقق كما له من معجبين له أيضا حاسدون وكارهون.. هذا الوطن ورموزه خط أحمر نفتديهم بالمهج والعيون.. دمت لنا يا وطن ودام محمد بن زايد".

أيضا غردت سارة الأميري وزيرة الدولة الإماراتية للعلوم المتقدمة، قائلة: "الله يديم عزك يا ذخرنا ويا سندنا #شكرا_محمد_بن_زايد #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا" .





بدوره غرد عمر سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، متحدثا عن الشيخ محمد بن زايد القدوة والقيادة، قائلا: "تفتقد معظم الدول الإدارة والإرادة والقدوة.. ودولة الإمارات متميزة بكثير.. متميزة بقادتها الذين يديرون بكفاءة ويريدون الأفضل لشعبهم، وهم قدوة لنا جميعا في العمل والإخلاص والأخلاق.. الحمد لله على هذه النعم والحمد لله على أن #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا".

معددا إنجازات وصفات الشيخ محمد بن زايد، غرد جمال بن حويرب المستشار الثقافي في حكومة دبي، قائلا: "#شكرا_محمد_بن_زايد شكراً لمن وهب أيامه لوطنه.. وحياته لرفعة دولته وسعادة شعبه.. اللهم احفظه بحفظك ووفقه لما تحب وترضى وانصره وسدد خطاه.. آمين".

قائد ملهم يصنع التاريخ

الأكاديمون والإعلاميون بدورهم عددوا إنجازات الشيخ محمد زايد، ليس في الإمارات فحسب بل في العالم أجمع، معبرين عن شكرهم له.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور علي حرمل رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي عن فخره لما قدمه الشيخ محمد زايد للبشرية، قائلا: "نفخر بما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لخير البشرية ورفاهية الإنسان ونشر السلام وترسيخ الاستقرار في الوطن العربي وفي مختلف ربوع العالم.. #شكرًا_محمد_بن_زايد، #محمد_بن_زايد_عزنا_وفخرنا".

Advertisements

بدوره وصف حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، الشيخ محمد زايد إنه "فارس يصنع التاريخ، وملهم يقود بلاده للريادة، زعيم بكل المقاييس، كلما أشرقت لك شمس سيدي، وكلما لمع لك نجم، يثير سواد قلوب الأعداء، خطواتك تضيء الطريق وتنثر زهور التسامح #شكرا_محمد_بن_زايد".

في السياق نفسه، قال الإعلامي الإماراتي جمال الحربي: "محمد بن زايد.. رجل فتح غلاف كتابة تاريخ خاص به وبدولته واستفز كل القلوب التي كان حقدها راكداً وخفياً ضد الإمارات".. وأردف: "محمد بن زايد.. فرض اسم الإمارات كلاعب رئيس في العالم وجعلها رقماً صعباً اقتصاديا وسياسياً وعسكرياً وإنسانياً #شكرا_محمد_بن_زايد".

بدورها، قالت الكاتبة نورا المطيري: "كصحفية عربية محايدة، وجدت أنه ومنذ تولي الشيخ محمد بن زايد قيادة وتوجيه معركة الأمة ضد التطرف والجماعات الإرهابية كالإخوان والقاعدة وداعش وأنصار الله وحزب الله وغيرها، بحثا عن ترسيخ الوسطية والاعتدال وسعيا لتحقيق الأمن والسلام، لم تتوقف ماكينات الطعن والتشويه في شخص سموه الكريم".

شعر حبا في القائد الاستثنائي

المغردون بدورهم، عبر كل بطريقته عن شكره وتقديره وامتنانه للشيخ محمد بن زايد.

من أبرز هؤلاء عمر الدرعي، الذي نشر صورة الشيخ محمد بن زايد، وغرد شعرا، قائلا: "حلت محبته صافي القلوب.. ولا يزال في الشـــــأو بالعلياء متصلا.. ولم يــزل في بلاد العُرب رمـزهم.. وللعروبــة في أمجــادهم أمــــلا.. لئن مضى زايـــد في شخصه مثلا.. فذي مآثـــــره في نجلـــه رُســــلا".

مغرد يحمل اسم THE GODFATHER عبر بدوره في كلمات مؤثرة عن شكره وتقديره للشيخ محمد زايد، الذي نشر صورته، وغرد قائلا: "هذا الرجل يعمل أكثر منا وينام ويرتاح أقل منا ويتعب ويبذل ويجوب العالم من أجلنا، ويتحمل هجوم الأعداء وسهامهم بصدره الواسع دوننا هو أكثر من يستحق دعوة صادقة إلى الله من قلوبنا، فليكن له من كل دعوه نصيب وليكن له عند كل سجود دعوة #شكرا_محمد_بن_زايد".

وأردف: "في نهاية كل يوم يذهب الجميع للنوم إلا هذا الرجل لا يذوق طعم المنام حتى ننام ملء الأجفان بأمان واطمئنان".

بدوره وصف المغرد سيف الحمير الشيخ محمد بن زايد بأنه شخصية استثنائية، وغرد قائلا: "شخصية استثنائية أعطت أغلى ما لديها دفاعاً عن الإمارات والمنطقة كل..#شكرا_محمد_بن_زايد".

شكر عابر للحدود

الشكر للشيخ محمد بن زايد لم يقتصر على الإماراتي فقط، بل شارك فيه مغردون من مختلف الدول العربية.

من أبرز هؤلاء هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الذي غرد قائلا: "#شكراً_محمد_بن_زايد إذا سل سيفه سلت الرجال سيوفها معه، ذاك القائد الهمام الذي لا يعرف المستحيل، شكرا سيدي صاحب السمو محمد بن زايد معك كسرنا المشروع الفارسي، وكسرنا الإرهاب الإخونجي، ومعك عرفنا السماحة والتسامح والبناء والعمل لما فيه خدمة كل بني الإنسان".

المحلل السياسي الكويتي د.فهد الشليمي، غرد قائلا: "#شكرا_محمد_بن_زايد

لماذا يهاجمون إنجازات الإمارات:

1. إكسبو 2020 ونجاح متوقع.

2. ريادة في الفضاء وصدى عالمي.

3. علاقات سياسية وتجارية ناجحة.

لماذا يهاجمون محمد بن زايد:

1. كسر تنظيم الإخوان والإرهاب.

2. تقدير وقبول عالمي وإقليمي.

3. محبة الشعوب له وللمرحوم زايد.

4. متواضع وشجاع

بدورهم غرد مصريون معبرين عن شكرهم للإمارات وللشيخ محمد بن زايد، مؤكدين أن حب الإمارات ينبض في قلوبهم.