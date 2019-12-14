المليشيا تعين قيادات محسوبة عليها في مناصب مهمة بوزارة التربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أصدرت قيادة مليشيات الحوثي الإرهابية بوزارة التربية والتعليم، قرارات تعيين لقيادات سلالية موالية لها في مناصب هامة بالوزارة.

ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر تربوية، أن يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم المعين من قبل المليشيات، أصدر قرارا بتعيين حسين حسن محمد الحمران مديرا عاما للتوجية التربوي لقطاع المناهج والتوجيه. Advertisements وقالت إن قيادة المليشيا أصدرت قرارا آخر بتعيين امة الرحيم محمد حمود أبو طالب مديرا عاما للمناهج بجهاز محو الأمية وتعليم الكبار. ولفتت إلى انه تم تعيين محمد محمد عبدالمغني مستشارا لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار. جدير بالذكر أن المليشيا تواصل تعيين موالين لها في إدارات المدارس والأقسام التربوية والتعليمية، فيما بات يعرف بحوثنة التعليم

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