ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في اليمن إلى 90٪ خلال 3 أعوام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ارتفعت نسبة المصابين من الأطفال بسوء التغذية في اليمن، خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى أن 80 بالمئة من إجمالي السكان، يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء.



وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم في اليمن ارتفع بنسبة 90 ٪ في السنوات الثلاث الماضية.

Advertisements

وتابعت في تغريدة لها على حسابها الرسمي بـ"تويتر" نشرتها في وقت متأخر من الجمعة، "إن 50% منهم يعانون من التقزُّم لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام".

لجنة الإنقاذ الدولية، هي الاخرى، أماطت اللثام -الأسبوع المنصرم- عن حجم الوضع الإنساني في اليمن، الذي أفرزته الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في العام 2014م، موضحة في تقرير لها، أنه حتى لو كانت الحرب التي دامت خمس سنوات باليمن قد انتهت اليوم فإن الأمر سيستغرق عقدين من الزمن كي يصل أطفال بلد فقير مثل "اليمن" إلى مستوى أقل من سوء التغذية.

وكشف التقرير، أن 80% من عدد السكان البالغ 24 مليوناً يواجهون نقصاً شديداً في الغذاء، ويعيشون على حافة المجاعة، والأطفال هم الأشد معاناة