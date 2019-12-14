لفت رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ إلى أن "​الجمعية البرلمانية​ الاسيوية بذلت خلال الاعوام الاخيرة جهودا جيدة لتوفير فرص تجارية وعلمية وكذلك المشاورات في القضايا الامنية والامن المستديم".

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كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني يشيد بجهود الجمعية البرلمانية الاسيوية لتوفير الفرص التجاریة والامن المستديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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