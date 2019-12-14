أمير قطر: التطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق ولا يفرق في استهدافه للأبرياء

لفت أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال منتدى الدوحة إلى انه "يجب البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون الثقة في الآليات الأممية القائمة"، مشيراً إلى أن "الرؤية الأممية المشتركة التي كانت واضحة في مطلع الألفية تشوشت في مجالات عدة"، مضيفاً "التطرف العنيف لا يقتصر على دين وعرق ولا يفرق في استهدافه للأبرياء".
وأشار إلى "أننا أخذنا على عاتقنا في قطر المساهمة في حل النزاعات السلمية حول العالم"، لافتاً إلى "أننا نقوم بجهد في نشر التعليم حول العالم"، مضيفاً "علينا جميعا أن نحتفي بالخير والإنجازات أينما وجدت".
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