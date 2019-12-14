"التايمز": ترامب متهم باستغلال السلطة واعاقة عمل البرلمان الاميركي

أشارت صحيفة "التايمز" في ​تقرير​ عن احداث التطورات في إجراءات مساءلة الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، بهدف عزله الى ان "اللجنة القضائية اقرت ب​مجلس النواب الأميركي​ تهمتين ضد ترامب، هما سوء استغلال ​السلطة​ وإعاقة عمل البرلمان ​الكونغرس​".

ولفتت الصحيفة الى أنه "من المقرر أن يصوّت مجلس النواب في خلال أيام على إقرار التهمتين"، لافتة الى أن "ما قام به الديمقراطيون بأنه مقامرة".

واوضحت أن "إقرار المجلس التهمتين يحتاج موافقة ثلثي الأعضاء ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 233 مقابل 197 للجمهوريين".

واوردت الصحيفة استبعاد زعيم الأقلية ​الجمهورية​ بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، لإمكانية إدانة ترامب، حيث أن ذلك سيتطلب تصويت 20 مشرعا من ​الحزب الجمهوري​ ضد الرئيس للوصول إلى حد الثلثين، لافتة الى أن "الديمقراطيين يخشون من أن عددا من مشرعيهم قد يشقوا وحدة الصف في التصويت، وذلك خوفا من خسارة مقاعدهم في ​الانتخابات​ المقبلة".

وشددت الصحيفة على أن "الرأي العام تحرك في اتجاه دعم الرئيس، حيث أظهر استطلاع للرأي في الأسبوع المنصرم أن 51 في المئة يعارضون عزل ترامب، ارتفاعا من 48 في المئة في نهاية تشرين الثاني وهذه هي المرة الأولى التي تعارض فيها أغلبية الناخبين عزل ترامب منذ بداية الإجراءات في أيلول".