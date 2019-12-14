أشارت صحيفة "التايمز" في تقرير عن احداث التطورات في إجراءات مساءلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهدف عزله الى ان "اللجنة القضائية اقرت بمجلس النواب الأميركي تهمتين ضد ترامب، هما سوء استغلال السلطة وإعاقة عمل البرلمان الكونغرس".
ولفتت الصحيفة الى أنه "من المقرر أن يصوّت مجلس النواب في خلال أيام على إقرار التهمتين"، لافتة الى أن "ما قام به الديمقراطيون بأنه مقامرة".
واوضحت أن "إقرار المجلس التهمتين يحتاج موافقة ثلثي الأعضاء ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية 233 مقابل 197 للجمهوريين".
واوردت الصحيفة استبعاد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونل، لإمكانية إدانة ترامب، حيث أن ذلك سيتطلب تصويت 20 مشرعا من الحزب الجمهوري ضد الرئيس للوصول إلى حد الثلثين، لافتة الى أن "الديمقراطيين يخشون من أن عددا من مشرعيهم قد يشقوا وحدة الصف في التصويت، وذلك خوفا من خسارة مقاعدهم في الانتخابات المقبلة".
وشددت الصحيفة على أن "الرأي العام تحرك في اتجاه دعم الرئيس، حيث أظهر استطلاع للرأي في الأسبوع المنصرم أن 51 في المئة يعارضون عزل ترامب، ارتفاعا من 48 في المئة في نهاية تشرين الثاني وهذه هي المرة الأولى التي تعارض فيها أغلبية الناخبين عزل ترامب منذ بداية الإجراءات في أيلول".
كانت هذه تفاصيل خبر "التايمز": ترامب متهم باستغلال السلطة واعاقة عمل البرلمان الاميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.