كوريا الشمالية تجري تجربة "تعزز قدرات الردع النووي"

أعلنت ​كوريا الشمالية​ أنها أجرت تجربة أخرى وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية. ونقلت ​رويترز​ عن كوريا الشمالية تأكيدها بأن "التجربة ستعزز من قدرات الردع النووي".

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