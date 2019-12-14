ادغار طرابلسي: بعد 17 تشرين لم يتم شيطنة الا شخص باسيل

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادغار طرابلسي​ في حديث اذاعي الى أن "لدى الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ رؤية معينة ل​حكومة​ معينة ولدى ​التيار الوطني الحر​ رغبة بانجاح ​حكومة تكنوقراط​ تلبية لرغبة الشارع، مشيرا الى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ سبق نصرالله وتمنى على باسيل أن لا يعلن عدم مشاركته في الحكومة"، مؤكدا أن "الناس تعبوا من حكومة تعد ولا تفي وكل طرح يطرح سنناقش لانجاحه"، مضيفا: "على الرئيس المكلف أن يشكل حكومة وسنكون اما داعمين أو نكون في المعارضة البناءة".

ولفت الى أننا "قلنا اننا نريد حكومة تكنوقراط وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله هو من استخدم تعبير حكومة وحدة طنية"، مشيرا الى أن "حكومة الوحدة الوطنية تعكس دستور ​الطائف​ وتركيبة الوطن".

واضاف: "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ اكد اننا نريد حكومة واضح ما هو برنامجها الاقتصادي ونريد ان نذهب الى تحريك الاقتصاد ليتماشى مع لبنان وليكون بلد نقدي"، مؤكدا أننا "نريد المشروع أولاً".

وشدد على أنه "وبعد 17 تشرين الاول لم يتم شيطنة الا شخص باسيل وهذا ظلم"، لافتا الى أننا "منفتحون على الجميع والحوارات قائمة مع الحميع ولدينا موقفنا".