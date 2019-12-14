رأى عضو كتلة "الوفاء ​المقاومة​" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الذين يقطعون الطرق لا يمكن ائتمانهم على طريق، أو مرور مريض ومسافر وعجوز وطفل، فكيف يمكن ائتمانهم على بلاد وعباد! إنهم يشوِّهون جوهر الإحتجاجات ومقاصدها، وإن أولى من يجب أن ينتفض ضدهم المحتجون أنفسهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: الذين يقطعون الطرق يشوِّهون جوهر الإحتجاجات ومقاصدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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