قبيسي:لا نريد سوى حكومة تكون على قدر تطلعات الشارع المحق

طالب عضو المكتب السياسي ل​حركة امل​ النائب الحاج ​هاني قبيسي​ خلال لقاء سياسي نظمته حركة امل المنطقة الاولى شعبة ​كفرجوز​ في منزل المهندس احمد مؤذن بـ"الاسراع بتشكيل ​الحكومة​ والابتعاد عن كل الاصطففات والاملاءات الخارجية والعمل على ايجاد حلول سريعة لان الوطن لم يعد يحتمل التجذيف والمماطلة واصبحت الناس على حافة ​الفقر​، فنحن قدمنا التنازلات لكي تمثل كل ​الطوائف​ محافظين على الميثاقية في ​لبنان​ وما يكفله ​الدستور اللبناني​ ونحن لا نريد سوى حكومة نظيفة حكومة تكون على قدر تطلعات الشارع المحق الشارع الذي يطالب ب​محاربة الفساد​ والفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة وليس الشارع السياسي الذي يختبئ وراء مطالب الناس المحقة ليصل الى مأربه بتقويض ​المقاومة​ وعدم ذكر اسمها ببيان وزاري ب​حكومة تكنوقراط​ تقصي السياسيين من احزاب وطنية مقاومة وهذا ما لن نقبل ونرضى به".

وشدد على انه "نحن نريد ​تشكيل الحكومة​ اليوم قبل الغد ولا يوجد لدينا اعتراض على اي اسم يشكل الحكومة العتيدة اذا كان هذا الاسم يلبي تطلعات واحتياجات ​الشعب اللبناني​، ونحن سنستمر مع الشرفاء من اهلنا ومع حلفائنا بالمتابعة الدقيقة لنخرج لبنان من ازمته لان المخرج الحقيقي الوحيد الان للبنان ان كان على المستوى السياسي او الاقتصادي هو تشكيل حكومة وطنية بعيدة عن كل الاصطفافات المذهبية والطائفية".

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