النشرة:موجة من البرد القارس مصحوبة برياح شمالية تسيطر على منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن ​الطقس​ استمر عاصفا في منطقة حاصبيا لليوم الثاني على التوالي في ظل موجة من البرد الفارس مصحوبة برياح شمالية غربية تسببت باقتلاع العديد من اللوحات الإعلانية وغطت ​الثلوج​ مرتفعات ​جبل الشيخ​ وعزلت موقعا لمراقبي ​الامم المتحدة​ في قصر عنترة كما حولت ​الأمطار​ الغزيرة الحفر وسط الطرقاتالى مستنقعات إعاقات احيانا ​حركة السير​.

وطلبت ​القوى الامنية​ من السائقين اخذ الحيطة والحذر خوفا من خطر الانزلاقات سيما وأن ضبابا كثيفا يلف المرتفعات

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