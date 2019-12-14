مصطفى علوش للنشرة: اذا كان اعلان باسيل عدم المشاركة بالحكومة سيسهل انتاجها فهو موقف وطني عظيم

علّق عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ في حديث لـ"النشرة" على كلمة الأمين العام ل​حزب الله​ السيد حسن نصرالله، معتبرا انه "في المسألة الخارجية المتعلقة بايران هو بنفسه اكد في مناسبات سابقة بأنه سيرد في حال تم الاعتداء على ايران"، مشيرا الى ان "الدفاع عن الكلام الذي نسب لمسؤول ب​الحرس الثوري​ لا يغير الواقع ولا ينفي ان حزب الله سيكون جزءا من الحرس الثوري في اي تحرك من الممكن ان يقوم به الاخير"، مضيفا: "في هذا الجزء من الكلمة لم يقنعنا نصرالله".

وفي الملف الحكومي، أوضح علوش أن "نصرالله قال ما يجب ان يقوله في هذا الخصوص وطرح الموضوع بطريقة قد تكون منطقيّة خصوصا ان هذا الفريق ذهب في العام 2011 الى حكومة احادية"، مشيرا الى ان "نصرالله ظهر انه بات مقتنعا بان لبنان يحتاج الى الدعم الدولي ومد يد العون من قبل الدول التي يهاجمها وهو على صراع معها"، معتبرا ان "نصرالله اليوم يقبل بالواقع القائم ولو كان الوضع مختلفا لفعل كما حصل في العام 2011".

وحول الاستشارات النيابية الملزمة المزمع عقدها يوم الاثنين في القصر الجمهوري، كشف علوش ان "كتلة المستقبل ستسمي رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة المقبلة وليس لدينا أي تصور من ستسمي بقية الكتل النيابية"، موضحا ان "تسمية الحريري لا تعني مشاركة تيار المستقبل في الحكومة فالحريري يمثل رئاسة الوزراء وليس تيار المستقبل فقط"، مؤكدا ان "خيار تأليف حكومة مقبولة هو افضل من الذهاب الى عدم تحقيق اي شيء"، مرجحا ان يتم تكليف الحريري يوم الاثنين من دون حصوله على اكثرية كبيرة.

ورأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل ان "من الممكن الذهاب الى تسوية على ان تُشكَل حكومة تضم سياسيين من غير الوجوه المستفزة والاّ يصر اي فريق على حقائب محددة وخصوصا وزارة الطاقة"، معتبرا انه "بالنسبة لي لا يوجد حل من دون تسوية في هذا الخصوص، ومن الافضل وجود معارضة جدية في مجلس النواب حتى تحاسب الحكومة وتراقب عملها".

وردا على سؤال حول اعلان رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ عدم مشاركة تكتل "لبنان القوي" في الحكومة المقبلة، أكد علوش ان "هذا الامر اذا كان سيسهل عملية انتاج الحكومة فهو موقف وطني عظيم"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في كل الاحوال سيكون له من يمثله في الحكومة".

وعن امكانية رفض الحراك الشعبي لتسمية الحريري باعتباره شريكا سابقا في السلطة، لفت علوش الى انه "لا يمكننا معرفة موقف الحراك مسبقا والحريري هو جزء من منظومة السلطة التي حكمت البلد لسنوات ولكن كل فريق في لبنان يقول انه لو حكم بمفرده لكانت النتائج مختلفة"، مشيرا الى ان "الفريق الاخر جرّب خيار الحكومة الاحادية في السابق واثبت فشله وعلينا اليوم الذهاب الى حكومة حيادية"، معتبرا ان "بذهاب الحريري الى هذا الخيار يكون قد وضع رقبته تحت المقصلة في حال الفشل"، مضيفا: "اذا كانت الامور واضحة فإن عملية تأليف الحكومة ستكون سريعة".

وتعليقا على طلب الحريري مساعدة الدول الصديقة للبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد، اكد علوش ان "لبنان يعيش وضعا سيئا جدا ونحن لسنا بقادرين على استيراد اي سلعة من دون تأمين هذه الاعتمادات نتيجة الوضع المصرفي"، مضيفا: "نحن في وضع مأساوي".