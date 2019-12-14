وفاة النائب الاول لرئيس حزب الكتائب جوزيف ابو خليل

توفي النائب الاول لرئيس ​حزب الكتائب​ ​جوزيف ابو خليل​ عن عمر يناهز 94 عاماً. ووُلد أبو خليل في 25 كانون الأول 1925، وله ابنتان هما زينا وريما أبو خليل. وعملَ في صفوف حزب "الكتائب" على مدى أكثر من 75 عاماً، فكان عضواً سابقاً في المكتب السياسي، وأميناً عاماً سابقاً، ونائباً أوّل لرئيس الحزب النائب سامي الجمّيل حتّى وفاته.

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