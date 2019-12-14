دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية أول تعليق من ترامب على فوز جونسون في انتخابات بريطانيا

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بفوزه في الانتخابات، وقال إنه سيكون بوسع البلدين الآن إبرام اتفاق تجاري «ضخم» جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة: «يمكن أن يكون هذا الاتفاق أكبر بكثير وأكثر ربحيةً من أي اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي.. احتفل يا بوريس».

وأفاد إحصاء أجراه تلفزيون «آي تي في» البريطاني، الجمعة، بأن حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ فاز بأغلبية صريحة في البرلمان.

وتوقع الاستطلاع الرسمي لآراء الناخبين بعد التصويت أن المحافظين سيحصل على 368 مقعدًا.

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وقال تلفزيون «آي تي في» إنه مع إعلان نتائج 595 مقعدًا من 650 في البرلمان، حصل المحافظون على 326 مقعدًا.

وأعلن بوريس جونسون أن حكومته المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز «بريكست».

وأضاف جونسون -خلال مؤتمر صحفي عقب الاستطلاعات الأولية بفوز «المحافظين» بأغلبية في الانتخابات البرلمانية- أن الفترة المقبلة سيتم التركيز خلالها على أولويات الشعب البريطاني.

وأوضح جونسون أن حزب المحافظين بات يمتلك سلطة قوية لتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الجمعة، إنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مقبلة؛ وذلك عقب استطلاعات الرأي التي كشفت عن خسارة الحزب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت أمس الخميس.