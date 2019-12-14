شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمثل إعلان خليفة حفتر بدء تحرير طرابلس من الإرهابيين مرحلة بناء جديدة لليبيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن إعلان المشير خليفة حفتر بداية ساعة الصفر لتحرير طرابلس من عصابات السراج الإرهابية والمدعومة بأموال قطرية وتركية يؤكد أن ليبيا على أبواب مرحلة جديدة من البناء والتنمية والقضاء على فلول الجماعات الإرهابية المسلحة .

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"الخليج 365"، إن المجتمع الدولى أصبح على قناعة تامة بأن سياسة فايز السراج ودعمه للجماعات المسلحة وتحالفه مع قوى خارجية قد أصبحت تشكل خطرا كبيرا على أمن ليبيا واستقرارها ودول الجوار الليبي، والتى أصبحت شريكا فى إعادة الاستقرار لليبيا وبنائها من جديد .



وتابع: "من المتوقع أن يتم القضاء تماما على العصابات المسلحة المتحصنة بالبنايات والتى اتخذت من المدنيين الليبيين دروعا بشرية"، مؤكدا ضرورة أن يحكم الجيش الليبي سيطرته على منافذ العاصمة حتى لا يستطيع قادة الجماعات المسلحة الهروب أو اللجوء إلى أى من دول أوروبا، خاصة تلك العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والتى تتلقى تمويلا ودعما قطريا تركيا.



واستطرد: "من المتوقع أن يشمل عملية الاقتحام والتحرير ليس طرابلس وحدها بل ستشمل مدنا أخرى مثل بنى وليد وغريان والزاوية ومصراتة".