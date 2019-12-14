أب طلفة يقدم على الانتحار شنقا ضواحي تطوان

اقدم رجل، في عقده الخامس، على شنق نفسه، أمس الجمعة، ضواحي مدينة تطوان.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك عثر عليه مشنوقا بواسطة حبل داخل منزله، في دوار “شرواطة” جماعة “بني حسان”، ضواحي تطوان.

وأفادت المصادر ذاتها أن الهالك متزوج، وأب لطفلة، وكان يبلغ قيد حياته 54 سنة.

إلى ذلك، حلت السلطات المعنية إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا حول الموضوع، لمعرفة ظروف، وأسباب الحادث، التي تظل مجهولة إلى حدود الساعة.