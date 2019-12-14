برنامج التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022

كشفت الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن مواعيد المرحلتين الثانية، والثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ما بين 23 و31 مارس القادم، والجولة الثانية بين فاتح و9 يونيو المقبل.

وتجرى الجولتان الثالثة والرابعة، خلال الفترة ما بين 22 و30 مارس من العام 2021، ثم خامس الجولات من 30 غشت إلى 7 شتنبر من السنة نفسها، على أن تقام الجولة السادسة والأخيرة بين 4 و12 أكتوبر من العام ذاته.

وتُلعب المرحلة الثالثة من التصفيات، بنظام إقصائي فاصل يجرى ذهابه في 8 نونبر، والإياب يوم 16 من الشهر نفسه، لعام 2021.

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وحدد “كاف” أمس الجمعة، تاريخ 21 يناير القادم، موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات من تصفيات القارة السمراء المؤهلة إلى مونديال قطر، وذلك بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيتم توزيع 40 منتخبا على 10 مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور الفاصل الذي ستواجه خلاله المنتخبات 5 الأعلى تصنيفا في ترتيب الاتحاد الدولي “فيفا” نظيرتها الأقل تصنيفا، لتتأهل المنتخبات الفائزة من مباراتي الذهاب والإياب إلى كأس العالم.