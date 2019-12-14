اليمن.. تقدم كبير لقوات الجيش الوطني شمال محافظة الجوف

السبت 14 ديسمبر 2019

أكدت مصادر ميدانية، أن القوات الحكومية، حررت مواقع استراتيجية تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية، شمالي الجوف.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية شنت هجوماً مباغتاً، الخميس، تمكنت خلاله من إحكام السيطرة على سلسلة جبل قشعان، وأجزاء واسعة من وادي سلبة شمالي الجوف.

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وبحسب المصادر، أسفر عن العملية التي شاركت فيها مقاتلات التحالف، سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين