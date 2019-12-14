- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. المليشيا تجند المهمشين وتدفع بهم إلى جبهات الضالع والان مع التفاصيل
السبت 14 ديسمبر 2019
واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة والممولة من إيران، تجنيد الشباب والأطفال من كافة الفئات، وخصوصاً أبناء القبائل والمهمشين.
وأكدت مصادر خاصة أن المليشيات الحوثية جندت العشرات من المهمشين المنتمين لمحافظة ذمار وما جاورها، خلال الأشهر الماضية، ونقلتهم إلى معسكراتها التدريبية التي تم استحداثها خلال العامين الأخيرين.
وتابعت المصادر، إن المعسكرات التدريبية المستحدثة هي في عدد من مديريات المحافظة، وبالتحديد في المناطق الجبلية، كمنطقة وادي الحار ومنطقة العوشه بعزلة يعر، وآخرين في مديريتي الحدا وآنس.
ووفق المصادر فإن العناصر التي جندتهم مليشيا الحوثي مؤخراً من المهمشين قد تلقوا تدريباتهم في معسكرات التدريب الحوثية لمدة ستة أشهر.
ولفتت إلى أن المليشيات نقلت العناصر الجدد من المهمشين، خلال الثلث الأول من شهر ديسمبر الجاري، إلى جبهات القتال في الساحل الغربي والضالع، حيث حاز الساحل الغربي على أكبر نسبة للدفع بالمهمشين إليه.
وأشارت المصادر إلى أن حوالى 80 شخصاً من المهمشين ما زالوا يتلقون تدريباتهم منذ أربعة أشهر، وسينتهون من تدريباتهم بعد شهرين
كانت هذه تفاصيل خبر ذمار.. المليشيا تجند المهمشين وتدفع بهم إلى جبهات الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.