وصول منشقين عن مليشيا الحوثي إلى المناطق المحررة بتنسيق مع الجيش

السبت 14 ديسمبر 2019

أعلنت القوات الحكومية نجاح عملية تأمين خروج قيادات عسكرية بينهم ضباط برتب عليا، من العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، ووصولهم إلى المناطق المحررة.



ووفق ناطق القوات الحكومية، العميد عبده مجلي، فإن القوات الحكومية سهلت خروج 17 عسكرياً بينهم قيادات من صنعاء ووصولهم إلى المناطق المحررة.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن العميد مجلي تأكيده تقهقر الميليشيات الحوثية وعدم مقدرتها على فرض سيطرتها إلا من خلال التهديد والقتل".

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وتابع: "إن كثيراً من القيادات العسكرية والأمنية تريد الخروج من صنعاء لأسباب مختلفة منها التهديد والاختطاف المتواصل من قبل الميليشيات الانقلابية واستخدامها المفرط للقوة ومداهمات منازل العديد من الشخصيات البارزة".

وأشار إلى أن من جرى إخراجهم من صنعاء "من القطاعات كافة بما في ذلك قوات الاحتياط وعدد من القطاعات للقوات العسكرية وبعض القطاعات الأمنية".

ورحّب مجلي بخروج هذه القيادات التي وصفها بالبارزة، ملمحاً أن من بينهم من يتقلد رتبة عميد ـ دون ذكر أسمائهم لدواع أمنيةـ مؤكداً وصولها إلى المناطق المحررة والتواصل معها