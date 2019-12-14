"الخليج" تتحدث عن انتخابات بريطانيا وفوز «بريكست»

السبت 14 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، وتحت عنوان " انتخابات بريطانيا.. فوز «بريكست» " قالت ان فوز بوريس جونسون زعيم حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية التي جرت، يوم أمس الأول فوز للمحافظين وقد وصفته صحيفة «الدايلي ميل» الأمر بـ«المفرح»، في حين وصفته صحيفة «ديلي ميرور» بـ«الكابوس الذي يسبق «الكريسماس»؛ ذلك أنه بات بمقدور جونسون تشكيل حكومة أكثرية من دون اللجوء إلى حكومة ائتلافية مع أحزاب أخرى، بعد أن تمكن من الفوز بـ364 مقعداً تكفي للحصول على ثقة مجلس العموم /650 مقعداً/.



واضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت أن نتائج الانتخابات تعطي جونسون دفعاً قوياً للمضي قدماً في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد خلال الشهر المقبل فيما وضعت جيريمي كوربين زعيم حزب العمال في موقف لا يحسد عليه كزعيم لحزب العمال؛ إذ بات من المؤكد أنه غير قادر على البقاء في منصبه، وإن كانت استقالته غير مرجحة خلال الأيام القلية المقبلة؛ لكنه سوف يستقيل حتماً بعد أن يأخذ فترة؛ للتفكير ومناقشة الخطوات القادمة، حسب قوله.

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وتساءلت عن أسباب هزيمة كوربين بهذا الشكل؟ مستعرضة قول عضو حزب العمال وعمدة لندن السابق كين ليفنغستون: «إن كوربين دفع ثمن العديد من برامج حملته، بما في ذلك عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد معاداة السامية».

وكان ليفنغستون استقال من حزب العمل عام 2018 بعد تعليق عضويته في عام 2016؛ بسبب مزاعم حول معاداته للسامية؛ جرّاء مواقفه المناهضة لـ«إسرائيل» ، كما هي حال كوربين. وقال ليفنغستون: «كان على كوربين أن يتعامل مع هذه القضية في وقت مبكر»، خصوصاً أن القوى اليهودية والصهيونية النافذة في بريطانيا شنت حملة تشويه عنيفة خلال الأشهر القليلة الماضية ضد كوربين، متهمة إياه بمعاداة السامية، كما كان واضحاً حالة القلق «الإسرائيلية» من فوز حزب العمال بزعامة كوربين، واحتمال اعترافه بالدولة الفلسطينية في حالة فوزه. وهو ما أظهرته نتائج تصويت اليهود في الانتخابات لمصلحة حزب المحافظين.