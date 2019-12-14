ذمار.. استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بهجوم المليشيا على قرية المصاقرة

السبت 14 ديسمبر 2019

استشهد مواطن واصيب خمسة اخرون، بينهم أطفال ونساء، في قصف لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة منإيران على مديرية الحداء شرقي محافظة ذمار.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر محلية، “إن مليشيات الحوثية قصفت قرية “المصاقرة” شرقي مديرية الحداء لليوم الثاني على التوالي، ونفذت حملة قوامها أكثر 60 طقم وما يزيد عن 300 مسلح من عناصرها، وفرضت عليها حصاراً منذ مساء الاربعاء، واستهدفت منازل المواطنين بمختلف انواع الأسلحة وأسفر الهجوم عن استشهاد مواطن، وإصابة ثلاث نساء وطفل وتدمير منزلين”.

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وتابعت المصادر” أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران داهمت القرية بعد يوم من حصارها واقتحمت منازل المواطنين واختطفت أكثر من 120 من سكان القرية من داخل منازلهم غالبيتهم من الأطفال واقتادتهم الى سجن المردع بزراجة مركز المديرية”.

وأشارت المصادر الى أن المليشيا استحدثت منذ بدء حملتها العسكرية أكثر من 60 نقطة جديدة على مداخل ومخارج منطقة عبيدة المحيطة بقرية المصاقرة.

واستنكر قبائل الحداء جرائم المليشيا الحوثية غير المبررة بحق ابناء قرية المصاقرة وحذرتها من مغبة اقتحام المنازل واختطاف المواطنين وترويع الآمنين في منازلهم..داعيين أبناء قبيلة الحداء وأبناء محافظة ذمار الى الوقوف صفاً واحداً في وجه المليشيا ورفض جرائمها بحق أبناء قرية المصاقرة والتصدي بحزم لكافة الجرائم الانتهاكات الحوثية بحق أبناء محافظة ذمار بشكل عام