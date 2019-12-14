صحيفة: محمد بن زايد اسم تُختصر فيه كل معاني الرفعة والعزة والكرامة

السبت 14 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "محمد بن زايد آل نهيان.. اسم تُختصر فيه كل معاني الرفعة والعزة والكرامة، يمثل مواقف الإباء والشموخ الوطني بأسمى معانيها، وحيث تستكين الإنسانية في سموه مطمئنة أن هناك من يحميها ويرعى قيمها ويقوي عمادها بالفعل دون أن يُطلب منه انطلاقاً من كل ما يحمله من قيم بات عمادها وحامل رايتها.. هو القائد وصاحب مدرسة عظيمة يصنع التاريخ المشرف الذي تحلم به كل أمة".



وبينت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت "سموه فرحة الوطن وفارسه الذي علم شعبه وقاده ليكون محترفاً في قهر المستحيل.. كم من دولة تحررت وتجاوزت نكباتها بفعل مواقفه ومبادراته ودعمه.. وكم من ملايين البشر حول العالم تنعموا بالصحة بدعم سموه ومبادراته التي سيخلدها التاريخ ويرصع بها صفحات مجده أن رجلاً أبى إلا أن يكون على قدر التحديات مهما عظُمت، فهو الأمين على وطن الرسالة وحامل راية تقدمه وصاحب المواقف الشجاعة والحاسمة والحازمة التي لا تقبل التأويل ".

وتابعت "في ظل قيادته باتت الإمارات المرجع للنصح والمشورة، وبرعايته بات للإنسانية حامٍ وأصبحت الجسور بين الدول لا تقتصر على مجرد كونها مصالح متبادلة، بل قيم ومحبة وسلام ، وفي نظرته كل العالم مدعو للتسامح والانفتاح ويأتي لينهل من عاصمة السلام الهدى ويأخذ من بوصلتها طريقاً لعالم لا عنف فيه ولا إرهاب ولا تفرقة ولا عنصرية.. في شموخه الحاضر وفي مواقفه الكبرياء وحيث يوجه نظره تشمخ الأمة جمعاء رغم كل ما تعانيه وتتعرض له، وتتيقن بأن الأمل موجود وأنها لم ولن تُسلم لمن يتربصون بها ولا يريدون لها خيراً.. في زمن محمد بن زايد الحق منتصر وصناعة الملاحم تنطلق من إمارات الحضارة والمواقف والكرامة والكبرياء.. وفي الوقت الذي يشغل فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قلوب شعبه وعقولهم والملايين من أبناء الأمة.. ها هي الإمارات وعاصمتها أبوظبي باتت محجاً للرؤساء والزعماء الذين يفدون إليها جماعات وفرادى لأخذ النصح والمشورة والتبصر بحقيقة الكثير من القضايا الدولية التي باتت الدولة بفضل مواقفها تتقدم الركب العالمي للتعامل معها".

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ومضت "بفضل سموه بتنا إمارات الريادة وصناعة الحضارة ووطن التقدم والعالم أجمع يشهد بصوابية تفردنا وقوة اندفاعنا وريادتنا التي أثارت إعجاب أعرق الأمم".

وتقول الصحيفة" لكن أين لبعض من فاتهم القطار وسبقهم الزمن أن يستوعبوا نجاحاً فقدوا حتى الحلم به فباتوا غرباناً تنعق في غير زمانها ومكانها، وفاتهم أن الحكمة أكبر من التوقف عند هذيانهم وما يعتمر قلوبهم من حقد.. تاهوا وتخبطوا وترنحوا وهم يرون كيف تُبنى الدول التي ليسوا منها، وهالهم أن للملاحم رجال حق قبلوا تحمل الأمانة التاريخية بشجاعة النبلاء وحماة الحق ونصرة المظلوم، وأرعبهم كيف يعمل القادة الذين نادراً ما يجود الزمان بمثلهم في مواجهة كل المخاطر وتبديدها.. فكان ردهم على قافلة تسير وتعرف هدفها جيداً مجرد “لغوٍ”.. واختلطت عليهم الظروف فثرثروا في أبلغ تعبير عن تيههم الذي جعلهم يفتقدون أبسط أنواع التوازن والواقعية .. واعتقدوا أنهم بالكلام قد يعيقون المسيرة أو يخففون من تقدمها.. وباتوا أمام شموخ سموه وكل ما يمثله من هامة عربية وإسلامية وعالمية أقزاماً لا مكان لهم بين الكبار.. فلم ولن يحدثنا التاريخ يوماً أن من لا يجيدون إلا “الردح” يمكن أن يؤثروا على حصن شامخ أو يحدوا من عظمته بالصراخ.

واختتمت "كل الولاء والوفاء لقائدنا وملهم شعبنا ورمز عزتنا وكرامتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشكراً من القلب لمن ارتقى بنا وعلمنا أن الحياة مواقف عزة وكرامة وصدق ووطنية نترجمها في كل مفاصل حياتناط.