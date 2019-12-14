مقتل وإصابة 38 حوثيا بكمين للمقاومة غربي الضالع

السبت 14 ديسمبر 2019

قٌتل وأصيب 38 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بينهم قياديان، في كمين محكم نفذته المقاومة، غربي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.



واستدرجت قوات المقاومة، مساء الخميس، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثي، أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي “الجب”، و “بتار”، غربي المحافظة.

Advertisements

ووفق مصادر عسكرية، باغتت القوات الحكومية مجموعة المليشيا الحوثية بهجوم، أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم القياديان الميدانيان المدعو أبو أكرم السراجي، والمدعو منصور البساره.

وأسفر الكمين أيضا عن جرح 21 حوثيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه حبيل السماعي