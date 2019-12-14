واشنطن: سنرد بحزم على أي هجوم من إيران وأتباعها ضد قواتنا في العراق

تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن ترد الولايات المتحدة بحزم على أي هجوم من قبل إيران أو أتباعها يمكن أن يلحق ضررا بالقوات الأمريكية أو شركائها في العراق.

وقال بومبيو، في تغريدة نشرها مساء امس الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "ندين بشدة الهجوم الذي شنه أتباع إيران وأسفر عن إصابة 5 جنود عراقيين قرب مطار بغداد هذا الأسبوع".

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وهدد بومبيو الزعماء الإيرانيين بالقول ان "الولايات المتحدة سترد بحزم حال إلحاق إيران أو أتباعها أي أضرار بالكوادر الأمريكيين أو شركائنا العراقيين".

وسبق أن أعلن الجيش العراقي عن إصابة 6 من عناصره جراء سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية قرب مطار بغداد، في حادث يأتي استمرارا لهجمات مماثلة تعرضت لها مواقع عسكرية أمريكية في العراق وبلغ عددها 10 على الأقل منذ شهر ونصف.