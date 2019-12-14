اعفاء خمسة مدراء دوائر في الديوانية

اﺗﺨﺬت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اجراءات اﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻋﻔﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪراء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ وتعيين ﺑﺪﻻء ﻋﻨﻬﻢ، فيما اﻛﺪت اﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﺧﻄﻮات اﺧﺮى ﺳﺘﻄﻮل ﺑﻘﻴﺔ المؤسسات ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﺗﻠﻜﺌﻬﺎ ﻓﻲ اداء اﻟﻮاﺟﺐ.

وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ زﻫﻴﺮ اﻟﺸﻌﻼن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح ان "المصلحة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻗﺘﻀﺖ اﻋﻔﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪراء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ وتعيين ﺑﺪﻻء ﻋﻨﻬﻢ"، ﻣﻮﺿﺤﺎ ان "اﻻﺟﺮاءات ﺷﻤﻠﺖ اﻋﻔﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﺳﻼم ﺷﺎﻛﺮ وتعيين ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ، واﻋﻔﺎء ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ حسنين ﻛﺎﻣﻞ وتعيين ﻣﺤﻤﺪ رﺑﺎط ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻋﻔﺎء ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﺎﻫﺮة اﺑﺮاﻫﻴﻢ وتعيين اﺳﻌﺪ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺪﻳﺮا ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻋﻔﺎء ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة الماء ﻋﺒﺪ الحسين ﻣﺤﻤﺪ وتعيين ﺣﺴﻦ رﻫﻚ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﻪ، واﻋﻔﺎء ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎوي وتعيين زﻳﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻨﻪ".

واضاف ان "ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت"، لافتا الى ان "المدة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ المقبلة ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻳﻀﺎ اﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات اﺧﺮى ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد".

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ودعا الشعلان "ﺟﻤﻴﻊ المواطنين اﻟﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﺒﺮ المنافذ المفتوحة ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ ﻟﻐﺮض اﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات المناسبة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ الممكنة".

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻗﺪ اﻋﻠﻨﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﺟﺮاءات ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺧﻄﻮات اﻻﺻﻼح ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮﻳﻢ اداء ﻣﺪراء اﻟﺪواﺋﺮ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﺣﺎﻟﺔ المفسدين ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﻓﺴﺦ ﻋﻘﻮد المناطق اﻟﺨﻀﺮاء واﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ لمنع اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت.