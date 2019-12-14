المرور تلغي اجور الخدمة

أﻟﻐﺖ مديرية المرور العامة،اﺳﺘﻴﻔﺎء اﺟﻮر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن المرور، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺮرت ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ المركبات واﺻﺪار اﺟﺎزات اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻼد. وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻋﻤﺎر وﻟﻴﺪ اﻟﺨﻴﺎط ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح، ان "ﻗﺮار المديرية ﻓﻲ اﻟﻐﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﺟﻮر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن المرور ﻣﻦ المراجعين، ﺟﺎء ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء رسمين ﻋﻠﻰ المعاملة ﻧﻔﺴﻬﺎ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "المديرية ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻻﺟﺮاء اﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﺎدﻳﺎ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ المراجعين". واضاف ان "المديرية ﻗﺮرت اﻳﻀﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻧﺼﻒ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻐﺮاﻣﺔ المسلجة ﻣﻦ المواطن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ دﻓﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟ 72 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ لمرة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ دﻓﻌﻬﺎ لمدة ﺗﺘﺠﺎوز اﻟ 30 ﻳﻮﻣﺎ"، ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ ان "اﻟﻐﺮض اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺑﺤﻖ المخالفين ﻣﻦ اﺻﺤﺎب المركبات ﻫﻮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ المخالفات ﻻﺳﻴﻤﺎ وان ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﺣﺼﻮل ﺣﻮادث ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﺮوﻋﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺤﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻻرواح والممتلكات". Advertisements ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ، اﻓﺼﺢ اﻟﺨﻴﺎط ﻋﻦ ان "المديرية ﻗﺮرت ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ المركبات واﺻﺪار اﺟﺎزات اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ اﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮد اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻋﺪاد المراجعين، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺎﻻت زﺧﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ المواقع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ المراجعين". وذﻛﺮ ان "اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ المديرية واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻓﻲ الموقع اﻟﻮاﺣﺪ، اﺳﻬﻤﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وواﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺳﺮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت المواطنين، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺰﺣﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺗﻠﻚ المواقع".



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