صحيفة: الإمارات تتجاوز كثيراً من دول العالم المتقدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "الإمارات تتجاوز كثيراً من دول العالم المتقدم، بتصدرها مؤشرات في تقارير دولية تعنى برصد حركة التنمية الكاملة في مختلف البلدان. وتَنوُّعُ هذه المؤشرات وحقولها يدل بشكل واضح على قدرة الإمارات التنافسية، ورؤيتها الشاملة لتحقيق التنمية المنشودة في أغلب المجالات".



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" - "الصدارة الإماراتية لم تأتِ من فراغ، وإنما من عقود تراكمية من العمل والإنجاز والبناء، منطلقة من قاعدة صلبة تجسّدها قيادة رشيدة تعمل دون كلل، وتؤمن بقدرات أبنائها في بناء مستقبل واعد، وتفتح آفاقاً واسعة من التعاون مع العالم لما فيه مصلحة البشرية".

ومضت الصحيفة:"ابتداء من المسؤولية الاجتماعية، مروراً بجودة وتميز البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتقنية وغيرها.. هي مجالات أبدع فيها الإماراتيون، وتمكنوا من خلالها من أن يضعوا بصمة خاصة بهم في المجتمع الدولي. ويدرك كل من زار هذه الأرض الطيبة مستوى ما وصلت إليه من تقدم وتطور، والتسارع في خطوات التنمية والقدرة على اقتحام مختلف القطاعات، متجاوزين المستحيل ومسلحين بالعلم والمعرفة ومؤمنين بقيم التسامح والسلام والتعايش".

واختتمت "المستقبل لمن استعد له، والإمارات مستعدة عبر برامج طموحة وخطط تنموية تنفذ برؤية راسخة، وإقامة مشاريع تشكل مكسباً إنسانياً عاماً، والاستثمار في الإنسان، انطلاقاً من مبادئ تسمو بقيمة العمل الذي يعتبر الضامن الوحيد للأمم لتكون نموذجاً في التنمية الحضارية والإنسانية، كما فعلت الإمارات".