تركيا تستفز دول شرق المتوسط.. بـ"خطوة عسكرية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا تستفز دول شرق المتوسط.. بـخطوة عسكرية

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

خصص مجلس وزراء شمال قبرص التركي مطارا على جزيرة قبرص المقسمة كقاعدة لطائرات تركية مسيرة ترافق سفن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الاتحاد الأوروبي.



وذكرت وكالة رويترز نقلا عن وكالة "دمير أوران" للأنباء، أن طائرات مسيرة بعضها مسلح ستبدأ في الإقلاع من مطار جتشيتكالى اعتبارا من 16 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن جهود إيجاد قاعدة لتلك الطائرات استغرقت بعض الوقت وأن فريقا من الخبراء من أنقرة اعتبر المطار، الذي يعرف أيضا باسم ليفكونيكو خيارا مناسبا.

Advertisements

وقبرص عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي مقسمة منذ الغزو التركي للجزيرة عام 1974.

كانت تركيا قد بدأت في التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص هذا العام وأرسلت سفينتي حفر وسفينة تنقيب ترافقها طائرات مسيرة للمراقبة والحماية.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الأنشطة غير مشروعة، متوعدا بفرض عقوبات على تركيا ردا على ذلك.

وتقول أنقرة إن بعض المناطق التي تعمل بها قبرص إما على الرصيف القاري التركي أو في أجزاء لشمال قبرص الحق في امتلاك أي استكشافات بها.

ونقلت وكالة "دمير أوران" عن رئيس وزراء شمال قبرص، أرسين تتار، قوله: "حماية الحقوق والمصالح القبرصية التركية هي الأولوية الأولى".