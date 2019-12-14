الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسبانيا ملتزمة بالحرب العالمية ضد تغير المناخ

توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بالتهنئة الى الحكومة الإسبانية بمناسبة نجاح تنظيمها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ، لافتا الى أن هذا النجاح يعكس التزام إسبانيا بالحرب العالمية ضد تغير المناخ.
ولفت جروسي إلى ان إسبانيا تدعم جهود وعمل وكالة الطاقة الذرية، وهو ما لمسه خلال مباحثاته مع فرناندو فالينزويلا وزير الدولة الإسباني للشئون الخارجية.
وأشار الى أهمية انشاء مركز تدريب إسباني مؤخرا ، وهو أول مركز تعاون بين الحكومة الإسبانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي وفي التعامل مع الحوادث النووية ومنع تهديدات الإرهاب النووي.
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