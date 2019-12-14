الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسبانيا ملتزمة بالحرب العالمية ضد تغير المناخ

توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بالتهنئة الى ​الحكومة الإسبانية​ بمناسبة نجاح تنظيمها ل​مؤتمر​ ​الأمم المتحدة​ المعني بتغير المناخ ، لافتا الى أن هذا النجاح يعكس التزام ​إسبانيا​ بالحرب العالمية ضد تغير المناخ.

ولفت جروسي إلى ان إسبانيا تدعم جهود وعمل وكالة الطاقة الذرية، وهو ما لمسه خلال مباحثاته مع فرناندو فالينزويلا وزير ​الدولة​ الإسباني للشئون الخارجية.

وأشار الى أهمية انشاء مركز تدريب إسباني مؤخرا ، وهو أول مركز تعاون بين الحكومة الإسبانية و​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ في مجال ​الأمن​ النووي وفي التعامل مع الحوادث النووية ومنع تهديدات ​الإرهاب​ النووي.