يعقوبيان: ما قام به النائب هادي حبيش غير مقبول ويضرب هيبة المؤسسات

اشارت النائب ​بولا يعقوبيان​ الى ان "النائب ​هادي حبيش​ مشرع ومحامي ولا افهم الطريقة التي تعاطى بها مع القاضية ​غادة عون​"، معتبرا ان "المشهد الذي حصل يضرب هيبة ​القضاء​ والمؤسسات وهو غير مقبول".

وفي حديث تلفزيوني، لفتت يعقوبيان الى ان "​الثورة​ قام بها ​الشعب اللبناني​ من كل ​الطوائف​ وانا شخصيا شاركت اكثر من مرة في ​الحراك الشعبي​"، مؤكدة ان "​السلطة​ متشابكة مع بعضها وفقا لمصالحها ومعركتي معها قائمة".