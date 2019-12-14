يعقوبيان: ما قام به النائب هادي حبيش غير مقبول ويضرب هيبة المؤسسات

اشارت النائب بولا يعقوبيان الى ان "النائب هادي حبيش مشرع ومحامي ولا افهم الطريقة التي تعاطى بها مع القاضية غادة عون"، معتبرا ان "المشهد الذي حصل يضرب هيبة القضاء والمؤسسات وهو غير مقبول".
وفي حديث تلفزيوني، لفتت يعقوبيان الى ان "الثورة قام بها الشعب اللبناني من كل الطوائف وانا شخصيا شاركت اكثر من مرة في الحراك الشعبي"، مؤكدة ان "السلطة متشابكة مع بعضها وفقا لمصالحها ومعركتي معها قائمة".
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