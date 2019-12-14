حالة الطرقات في بعض المناطق اللبنانية صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن جميع الطرقات ضمن نطاق الشمال سالكة باستثناء ساحة النور، كما ان اوتوستراد صور بيروت سالك بالاتجاهين.
كما أفادت بأن جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة البقاع سالكة.
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