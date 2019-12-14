أوساط للجمهورية: الحريري مصر على موقفه لناحية تشكيل حكومة اختصاصيين

اكدت أوساط قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لـ"الجمهورية" أن "موقفه واضح ومعلن لناحية تشكيل حكومة اختصاصيين"، لافتة الى أن "الحريري عمل طيلة الفترة الماضية، عمل في هذا الاتجاه، وسيكمل فيه".

ولفتت الأوساط الى أن " الأخير قال كلمته التي لا تبديل فيها ولا تعديل ولا حل برأيه سوى بحكومة ترضي المجتمعين الداخلي والدولي، حكومة منتجة خالية من منطق ​المحاصصة​ التقليدية، لتتمكّن من مواجهة الإستحقاقات الإقتصادية الخطيرة واستعادة الثقة المفقودة ب​الدولة​ والمؤسسات وبالنقد الوطني، بعدما اهتزت هذه الصورة نتيجة بعض الأخطاء السياسية التي اصابت علاقاتنا في الداخل ومسّت بعلاقاتنا الخارجية، وتحديداً مع اصدقاء ​لبنان​ الذين يتردّدون في مدّ يد المساعدة قبل تشكيل حكومة ذات مصداقية مغايرة كتلك التي كانت قائمة".

وانتهت هذه المصادر الى التأكيد بأنّ "المرحلة استثنائية وتحتاج الى من يقوم بمهمة استثنائية وحكومة استثنائية تُحدث الصدمة المطلوبة، ليستطيع لبنان الخروج من المأزق الاقتصادي والنقدي الذي قادنا اليه البعض في ظل الحصار الدولي".

ولفتت الى انّ "معايير التشكيل وشكل ​الحكومة​ هما شأن اناطه ​الدستور​ ب​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة دون غيرهما، وما علينا سوى العمل على عبور مرحلة التكليف للدخول في المراحل الأخرى".