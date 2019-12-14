مجلس نقابة المحامين في بيروت يبدي تضامنه مع بيان نقابة محامي طرابلس

لفت مجلس ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ إلى أنه سبق لنقيب المحامين في بيروت أن بادر، فور وقوع الحادثة في ​قصر العدل​ في ​بعبدا​ بين القاضي ​غادة عون​ والزميل ​هادي حبيش​ إلى إعلان موقفه الحاسم بالصدد، الأمر الذي حدا ب​مجلس القضاء الأعلى​ بالتنويه في البيان الذي أصدره بموقف نقيب بيروت"، مشيراً إلى أنه "إثر صدور بيان نقابة المحامين في ​طرابلس​ اليوم بالخصوص لكون الزميل الأستاذ حبيش منتمياً إليها، يبدي مجلس نقابة المحامين في بيروت تضامنه الكامل مع المواقف التي تضمنها البيان المتقدم الذكر".

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