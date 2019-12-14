أنيس نصار: هل سيمر إسم الحريري ويرضى به الشارع؟

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنيس نصار أن "لا قرارا نهائي لتكتل "الجمهورية القوية" بشأن تسمية رئيس للحكومة المقبلة وبانتظار حتى نجتمع في اليومين المقبلين من أجل أخذ القرار المناسب ولكن أشك أن يكون هناك استشارات نيابية يوم الاثنين المقبل"، مشيراً إلى أنه "لا بد من المشاركة في الاستشارات النيابية في الشكل لانه لدينا واجبا دستوريا يجب ان نقوم به ولكن لا قرارا نهائيا بعد بما يخص التسمية".
وفي حديث تلفزيوني، لفت نصار إلى أنه "لا مشكلة على تسمية الحريري إذا كان هناك إجماعا عليه ولكن هل سيمر إسمه وسيرضى به الشارع؟".
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